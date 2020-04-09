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Влияние коронавируса на спорт

"Формула-1" намерена начать сезон без зрителей и провести до 19 этапов

На данный момент первым в календаре стоит Гран-при Франции, который запланирован на 26-28 июня
Описание
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 9 апреля. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" рассматривает возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления состязаний, отложенных на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщил спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун телеканалу Sky Sports.

"Если нам удастся начать сезон в июле, мы сможем провести 19 гонок. Будет сложно, но мы уже предусмотрели всю логистику", - сказал Браун.

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На данный момент первым в календаре стоит Гран-при Франции, который запланирован на 26-28 июня. Браун отметил, что сезон может начаться без зрителей. "В настоящий момент мы обсуждаем логистику таких закрытых гонок, перспективы привлечения на них людей и обеспечения их безопасности", - отметил он.

Это, конечно, не блестящий вариант, но "это лучше, чем вообще без гонок", полагает Браун. "Необходимо помнить о тех миллионах любителей спорта, которые находятся сейчас дома, - продолжил спортивный директор. - Возможность привлечения людей к спорту, показ им этого зрелища стали бы подспорьем в нашей кризисной ситуации". Чтобы определить чемпиона "Формулы-1" необходимо провести минимум восемь гонок в сезоне, по словам Брауна, этого можно добиться, даже если сезон начнется в октябре.

Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен Гран-при Монако, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап должен пройти 25-27 сентября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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