Феттель назвал насмешкой предложение "Феррари" по новому контракту

ТАСС, 22 апреля. Четырехкратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немец Себастьян Феттель назвал смешным предложение команды "Феррари" по новому контракту. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал F1-Insider.

Контракт 32-летнего гонщика с "Феррари" заканчивается в 2020 году. Ранее сообщалось, что команда предложила Феттелю однолетний контракт на сумму €12 млн, тогда как по нынешнему соглашению он получает €40 млн в год.

"Это насмешка? Я всегда имел дело только с трехлетними контрактами. Я опытен, но не стар", - сказал пилот.

Сезон 2020 года до сих пор не начался из-за пандемии коронавируса.

Феттель выступает в "Формуле-1" с 2007 года. Все четыре титула он выиграл в составе команды "Ред Булл" (2010-2013). В "Феррари" он перешел в 2015 году.