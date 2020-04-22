Источник: Гинер продолжит руководить операциями ЦСКА и возглавит совет директоров

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Евгений Гинер продолжит руководить всеми футбольными операциями ЦСКА и с большой долей вероятности возглавит совет директоров московского клуба. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с деталями сделки.

В среду стало известно, что ВЭБ.РФ закрыл сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба.

"Несмотря на то, что у клуба появился новый совет директоров, руководить футбольными операциями ЦСКА останется Гинер. С большой вероятностью он и возглавит совет [директоров]", - сказал собеседник агентства.

В декабре прошлого года стало известно, что ВЭБ.РФ конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов тогда отмечал, что госкорпорация рассматривает это как временную меру и рассчитывает найти инвесторов для ЦСКА в трехлетний срок.