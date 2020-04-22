ВЭБ.РФ стал основным владельцем футбольного клуба ЦСКА

"Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ закрыла сделку по приобретению 77,63% акций АО "ПФК ЦСКА" в рамках конвертации долга клуба. Таким образом, долговые обязательства ПФК ЦСКА перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ.РФ стал основным владельцем клуба", - отмечается в сообщении.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ закрыл сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА в рамках конвертации долга клуба. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Кроме того, был сформирован новый совет директоров футбольного клуба. Так, в него вошли четыре представителя ВЭБ.РФ: член наблюдательного совета ВЭБ.РФ, помощник президента России Максим Орешкин, старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, вице-президент аппарата председателя ВЭБ.РФ Александр Чеботарев и председатель комитета ВЭБ.РФ по городской экономике, генеральный директор ООО "Новые городские проекты" Александр Плутник. От ЦСКА в новый совет директоров вошли президент клуба Евгений Гинер и генеральный директор клуба Роман Бабаев, а также генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

"По сути, переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ - это решение проблемы долга клуба, который "связывал" ему руки и не позволял инвестировать в развитие. Так что это поддержка клуба в непростой экономической ситуации. Подчеркну, никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдет", - прокомментировал сделку глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

По его словам, Гинер сохранит за собой управление клубом и продолжит курс по формированию команды.