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Футбол в России
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ВЭБ.РФ стал основным владельцем футбольного клуба ЦСКА

Госкорпорация получила 77,63% акций клуба
Здание Внешэкономбанка Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Здание Внешэкономбанка
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ закрыл сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА в рамках конвертации долга клуба. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ закрыла сделку по приобретению 77,63% акций АО "ПФК ЦСКА" в рамках конвертации долга клуба. Таким образом, долговые обязательства ПФК ЦСКА перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ.РФ стал основным владельцем клуба", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, был сформирован новый совет директоров футбольного клуба. Так, в него вошли четыре представителя ВЭБ.РФ: член наблюдательного совета ВЭБ.РФ, помощник президента России Максим Орешкин, старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, вице-президент аппарата председателя ВЭБ.РФ Александр Чеботарев и председатель комитета ВЭБ.РФ по городской экономике, генеральный директор ООО "Новые городские проекты" Александр Плутник. От ЦСКА в новый совет директоров вошли президент клуба Евгений Гинер и генеральный директор клуба Роман Бабаев, а также генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

"По сути, переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ - это решение проблемы долга клуба, который "связывал" ему руки и не позволял инвестировать в развитие. Так что это поддержка клуба в непростой экономической ситуации. Подчеркну, никаких кардинальных перемен в футбольном менеджменте или смены курса в связи с этой сделкой у ПФК ЦСКА не произойдет", - прокомментировал сделку глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

По его словам, Гинер сохранит за собой управление клубом и продолжит курс по формированию команды.

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"Рассчитываю, что благодаря поддержке многомиллионной армии болельщиков клуба все удастся", - добавил Шувалов.

Гинер в свою очередь отметил, что клуб теперь сможет сосредоточиться на спортивных результатах. "Мы продолжим строительство команды, которая сможет решать самые большие задачи. И я уверен, что имея таких преданных болельщиков и такого мощного и надежного партнера, клуб в скором будущем вернет себе лидирующие позиции в российском футболе", - добавил Гинер.

В декабре прошлого года стало известно, что ВЭБ.РФ конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба. Шувалов тогда отмечал, что госкорпорация рассматривает это как временную меру и рассчитывает найти инвесторов для ЦСКА в трехлетний срок.

Теги
Российский футболРоссияДобродеев, Борис ОлеговичПлутник, Александр АльбертовичШувалов, Виктор ГригорьевичКраснов, Игорь Викторович
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