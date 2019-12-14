Орешкин: ВЭБ.РФ не будет вмешиваться в оперативное управление ФК ЦСКА

ТАСС, 14 декабря. Госкорпорация ВЭБ.РФ не будет вмешиваться в оперативную деятельность менеджмента футбольного клуба ЦСКА. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
В пятницу ВЭБ.РФ объявила, что конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что ВЭБ рассматривает это как временную меру и рассчитывает найти инвесторов для ЦСКА в трехлетний срок.
"За последние два года футбольный клуб ЦСКА прошел через смену поколений, стартовала новая фаза развития клуба, - написал Орешкин. - Де-факто текущее межсезонье и окончание сезона во многом являются определяющими для будущего ЦСКА, клуб может усилить свой состав, завоевать по результатам сезона-2019/20 место в Лиге чемпионов, что позволит сделать следующий шаг в своем развитии молодой команде. В ином случае команда может пойти по негативному сценарию развитию, очевидно, два этих спортивных сценария - это два разных сценария с точки зрения потенциальных доходов клуба и, соответственно, его финансовой устойчивости. В сложившейся ситуации принятое решение нацелено на вывод клуба на новый уровень развития, достижение более амбициозных спортивных результатов, укрепление его финансового состояния, и, соответственно, повышение качества активов ВЭБ.РФ".
"ВЭБ.РФ не будет вмешиваться в оперативное управление клубом, акционерное соглашение четко разделяет сферы влияния: спортивная составляющая управления клубом (которая, по моему мнению, является одной из лучшей в России и Европе) остается полностью за Евгением Гинером и его командой, - добавил министр. - Я считаю, это решение оптимальным с точки зрения достижения максимально возможных спортивных результатов".
Финансовое состояние ЦСКА улучшится
Орешкин прокомментировал изменения в финансовом состоянии клуба: "Уже в следующем году финансовое состояние клуба значительно улучшится благодаря следующим факторам: снижению долговой нагрузки клуба (де-факто большой долг, привлеченный под строительство стадиона, погашен); привлечению новых спонсорских контрактов, которые позволят клубу уверенней себя чувствовать уже во время ближайшего трансферного окна (такой контракт со стороны ВЭБ.РФ уже одобрен); увеличению денежного потока благодаря сдаче в аренду коммерческой недвижимости стадиона - соответствующий контракт планируется к подписанию в ближайшее время; большая вероятность успешно завершить сезон, стать участником Лиги чемпионов и усилить доходную часть бюджета клуба".
"Следующим этапом усиления финансовой составляющей клуба должно стать привлечение в состав акционеров новых стратегических инвесторов, имеющих целью вывод клуба на качественно новый уровень в ближайшие годы", - отметил Орешкин.
На зимний перерыв ЦСКА ушел, занимая четвертое место в чемпионате России (34 очка в 19 матчах). В Лиге Европы ЦСКА занял последнее место в группе Н (5 очков в шести матчах) и не сумел выйти в плей-офф турнира.