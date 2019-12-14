Орешкин: ВЭБ.РФ не будет вмешиваться в оперативное управление ФК ЦСКА

ТАСС, 14 декабря. Госкорпорация ВЭБ.РФ не будет вмешиваться в оперативную деятельность менеджмента футбольного клуба ЦСКА. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"За последние два года футбольный клуб ЦСКА прошел через смену поколений, стартовала новая фаза развития клуба, - написал Орешкин. - Де-факто текущее межсезонье и окончание сезона во многом являются определяющими для будущего ЦСКА, клуб может усилить свой состав, завоевать по результатам сезона-2019/20 место в Лиге чемпионов, что позволит сделать следующий шаг в своем развитии молодой команде. В ином случае команда может пойти по негативному сценарию развитию, очевидно, два этих спортивных сценария - это два разных сценария с точки зрения потенциальных доходов клуба и, соответственно, его финансовой устойчивости. В сложившейся ситуации принятое решение нацелено на вывод клуба на новый уровень развития, достижение более амбициозных спортивных результатов, укрепление его финансового состояния, и, соответственно, повышение качества активов ВЭБ.РФ".

В пятницу ВЭБ.РФ объявила, что конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что ВЭБ рассматривает это как временную меру и рассчитывает найти инвесторов для ЦСКА в трехлетний срок.

"ВЭБ.РФ не будет вмешиваться в оперативное управление клубом, акционерное соглашение четко разделяет сферы влияния: спортивная составляющая управления клубом (которая, по моему мнению, является одной из лучшей в России и Европе) остается полностью за Евгением Гинером и его командой, - добавил министр. - Я считаю, это решение оптимальным с точки зрения достижения максимально возможных спортивных результатов".

Финансовое состояние ЦСКА улучшится

Орешкин прокомментировал изменения в финансовом состоянии клуба: "Уже в следующем году финансовое состояние клуба значительно улучшится благодаря следующим факторам: снижению долговой нагрузки клуба (де-факто большой долг, привлеченный под строительство стадиона, погашен); привлечению новых спонсорских контрактов, которые позволят клубу уверенней себя чувствовать уже во время ближайшего трансферного окна (такой контракт со стороны ВЭБ.РФ уже одобрен); увеличению денежного потока благодаря сдаче в аренду коммерческой недвижимости стадиона - соответствующий контракт планируется к подписанию в ближайшее время; большая вероятность успешно завершить сезон, стать участником Лиги чемпионов и усилить доходную часть бюджета клуба".

"Следующим этапом усиления финансовой составляющей клуба должно стать привлечение в состав акционеров новых стратегических инвесторов, имеющих целью вывод клуба на качественно новый уровень в ближайшие годы", - отметил Орешкин.

На зимний перерыв ЦСКА ушел, занимая четвертое место в чемпионате России (34 очка в 19 матчах). В Лиге Европы ЦСКА занял последнее место в группе Н (5 очков в шести матчах) и не сумел выйти в плей-офф турнира.