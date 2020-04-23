Крикунов: большое количество россиян в НХЛ пойдет на пользу сборной

Крикунов возглавлял сборную с 2004 по 2006 год и руководил командой на Олимпиаде в Турине, где российские хоккеисты заняли четвертое место. На двух последующих Олимпийских играх сборная России не смогла выйти в полуфинал. Россияне стали олимпийскими чемпионами 2018 года, но НХЛ не отпустила своих игроков на этот турнир.

"Мы-то хотя бы в четверку вошли, а на последних Олимпиадах с участием игроков НХЛ сборная России вылетала в четвертьфинале, где-то что-то не срабатывает. После Олимпиады 2006 года игроков мало было в НХЛ, сейчас там много хороших ребят. Думаю, не за горами то время, когда мы снова соберем сборную, которая сможет показать хорошие результаты", - считает Крикунов.

После досрочного завершения сезона Континентальной хоккейной лиги о контрактах с клубами НХЛ договорились вратари Илья Сорокин и Василий Демченко, защитник Артем Сергеев, нападающие Кирилл Капризов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Григорий Денисенко, Александр Барабанов и Андрей Алтыбармакян. В нынешнем сезоне в НХЛ были заиграны 50 россиян.