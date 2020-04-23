НХЛ рассматривает вариант завершения сезона на четырех аренах без зрителей

ТАСС, 23 апреля. Оставшиеся матчи сезона-2019/20 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут быть сыграны на четырех аренах без зрителей. Об этом заявил комиссар лиги Гэри Бетмэн, чей комментарий приводит пресс-служба НХЛ.

Чемпионат НХЛ приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Бетмэн, говоря о вариантах возобновления и завершения сезона, обратил внимание на то, что арены, на которых может быть доигран чемпионат, должны соответствовать высоким стандартам НХЛ.

"Мы не можем играть на маленьких студенческих аренах в небольших городах, потому что нам нужны раздевалки, технологические вещи, процедуры, видеоповторы, возможности для телевещателей, - сказал Бетмэн, отметив, что точное количество городов для завершения сезона пока не определено. - Возможно, это будут два города, на данный момент мы не можем этого предсказать, но это входит в непредвиденные обстоятельства. Необязательно это должно быть разделено по дивизионам, хотя так может быть. Но место проведения матчей может быть где угодно, главное, чтобы это не был эпицентр заболевания, а данная арена обладала необходимыми возможностями для тренировок, ведь если в одном месте соберутся семь или восемь команд, они будут проводить много матчей и никуда не ездить, и потребуется лед для тренировок".