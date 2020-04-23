НХЛ рассматривает вариант завершения сезона на четырех аренах без зрителей

ТАСС, 23 апреля. Оставшиеся матчи сезона-2019/20 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут быть сыграны на четырех аренах без зрителей. Об этом заявил комиссар лиги Гэри Бетмэн, чей комментарий приводит пресс-служба НХЛ.
Чемпионат НХЛ приостановлен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Бетмэн, говоря о вариантах возобновления и завершения сезона, обратил внимание на то, что арены, на которых может быть доигран чемпионат, должны соответствовать высоким стандартам НХЛ.
"Мы не можем играть на маленьких студенческих аренах в небольших городах, потому что нам нужны раздевалки, технологические вещи, процедуры, видеоповторы, возможности для телевещателей, - сказал Бетмэн, отметив, что точное количество городов для завершения сезона пока не определено. - Возможно, это будут два города, на данный момент мы не можем этого предсказать, но это входит в непредвиденные обстоятельства. Необязательно это должно быть разделено по дивизионам, хотя так может быть. Но место проведения матчей может быть где угодно, главное, чтобы это не был эпицентр заболевания, а данная арена обладала необходимыми возможностями для тренировок, ведь если в одном месте соберутся семь или восемь команд, они будут проводить много матчей и никуда не ездить, и потребуется лед для тренировок".
Также Бетмэн рассказал о варианте проведения драфта НХЛ 2020 года до окончания сезона. "Мы зондируем почву, никаких решений принято не было. Обратная связь была в таком ключе, что мы более не живем в идеальном мире, мы должны быть готовы подстраиваться. Идеальным вариантом было бы, и это бы решило большинство проблем, завершение регулярного сезона, даже если бы это было сделано на централизованной основе, и последующее проведение плей-офф в обычном формате".
Кроме того, комиссар лиги заявил, что при принятии окончательного решения о возобновлении сезона лига будет руководствоваться указаниями властей и мнением медиков. "В конечном счете решение будет принято медицинскими органами и людьми из правительства, так что мы не собираемся делать то, что считается неприемлемым. Но мы однозначно можем играть летом, однозначно мы способны провести полноценный следующий чемпионат, но начать его позже. Есть много вариантов с точки зрения временных рамок, поэтому мы гибки и не собираемся торопиться, мы не будем делать ничего сумасшедшего, мы постараемся сделать что-то, что будет соответствовать обстоятельствам текущего момента", - сказал он.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран, а Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли.