СМИ: тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике попросил сократить ему зарплату

Отмечается, что RFEF испытывает финансовые трудности из-за отмены товарищеских матчей в преддверии чемпионата Европы 2020 года, который был перенесен на 2021 год. Причем самые большие проблемы у испанской федерации возникли как раз из-за переноса европейского первенства, четыре матча которого должны пройти в Бильбао.

ТАСС, 23 апреля. Главный тренер сборной Испании Луис Энрике попросил руководство Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сократить ему зарплату из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание As.

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Луис Энрике согласился на понижение зарплаты на 25%. Сообщается, что зарплата 49-летнего специалиста составляет €1,5 млн.

Испания является одним из наиболее пострадавших из-за пандемии государств. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено около 208 тыс. случаев заражения коронавирусом, 21 717 пациентов умерли. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.