Матыцин и Левитин вошли в координационный совет по проведению ЧМ-2022 по волейболу

ТАСС, 23 апреля. Министр спорта России Олег Матыцин и помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин включены в состав координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира 2022 года по волейболу, который пройдет в России. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

Матыцин и Левитин назначены заместителями председателя координационного совета, которым является вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Также в состав совета вошли губернатор Калининградской области Антон Алиханов, заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, начальник департамента аппарата Совета безопасности РФ Михаил Ломакин, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, начальник управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям Дмитрий Рыжков, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор оргкомитета по проведению чемпионата мира по волейболу Роман Станиславов, глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Красноярского края Александр Усс, заместитель министра строительства и коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Из состава координационного совета исключены шесть человек, в частности бывший министр спорта Павел Колобков.

Решение отдать России право проведения чемпионата мира было принято в ноябре 2018 года на конгрессе Международной федерации волейбола. Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды. Турнир должны принять Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Белгород (резервный город). Мужской чемпионат мира по волейболу Россия примет впервые, в СССР он проходил дважды - в 1952 и 1978 годах.