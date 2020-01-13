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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Яременко: FIVB намерена оставить России право проведения ЧМ-2022 по волейболу

Организаторы турнира ждут решения CAS по российскому спорту
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) рассчитывает провести в России чемпионат мира 2022 года среди мужских команд. Об этом в понедельник ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

"Мы ждем решения CAS, подтвердит ли он решение WADA. После этого уже будем думать, как защитить наш чемпионат мира 2022 года. В принципе, и у нас, и у международной федерации есть общие интересы провести его именно так, как и планировали - в России", - сообщил Яременко.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды. Турнир должны принять Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. В конце октября Международная федерация волейбола включила в список резервных городов для проведения турнира Белгород.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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