FIDE: составы на Кубок наций еще не названы, так как не все игроки прислали контракты

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) не может подтвердить составы команд на онлайн - Кубок наций, потому что некоторые шахматисты, в том числе из сборной России, еще не прислали подписанные контракты. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе FIDE.

Кубок наций пройдет в онлайн режиме с 5 по 10 мая при участии шести сборных. За победу поборются команды России, США, Европы, Индии, Китая и сборная "остального мира". FIDE ранее сообщала, что составы команд будут объявлены 22 апреля.

"Несколько игроков еще не прислали нам контракты, поэтому мы ждем их. Один из них - россиянин, так что мы не можем подтвердить состав даже сборной России, - сказали в пресс-службе. - При этом мы ожидаем, что получим их [контракты] сегодня".

Команды сыграют двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все партии будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход).

Призовой фонд соревнований составит $180 тыс.