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Шахматные турниры

Карпов: в онлайн-турнирах по шахматам очень сложно отслеживать читерство

Во вторник было объявлено, что сборная России примет участие в Кубке наций, который пройдет в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса
Анатолий Карпов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Анатолий Карпов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматные онлайн-турниры имеют проблемы с организационной точки зрения, так как в них очень сложно отслеживать читерство. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

Во вторник было объявлено, что сборная России примет участие в Кубке наций, который пройдет в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса. Также в эти дни проходит онлайн-супертурнир, организатором которого выступает чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

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"Шахматы все равно пострадали [из-за пандемии], что касается игры онлайн, то все-таки многое теряется, если турнир проводится по интернету. Но главный мой скепсис связан с организационными проблемами - не просто улавливать читерство, - сказал Карпов. - С организационной точки зрения, я не вижу, как может быть достойно проведено соревнование. Но идея достойная, и нынешняя популярность шахмат обеспечена во много благодаря интернету".

На турнире, организованном Карлсеном, принят ряд античитерских мер, в частности открытый доступ к экрану шахматиста для главного арбитра турнира и его заместителя, две дополнительные камеры под разными углами, обзор всех игр с помощью античитерской программы.

Помимо россиян в Кубке наций за победу поборются команды США, Европы, Индии, Китая и сборная "остального мира". Призовой фонд соревнований составит $180 тыс.

Теги
Шахматные турниры
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