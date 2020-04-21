Филатов: шахматы - единственный вид спорта, способный функционировать в условиях пандемии

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматы являются единственным видом спорта, способным функционировать в условиях пандемии коронавируса, и Федерация шахмат России (ФШР) планирует проводить онлайн-турниры. Об этом ТАСС заявил президент ФШР Андрей Филатов.

18 апреля стартовал онлайн-супертурнир по шахматам, организатором которого выступает чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Кроме него, в соревновании принимают участие семь известных гроссмейстеров, в том числе россиянин Ян Непомнящий.

"Шахматы - единственный вид спорта, который может функционировать в сегодняшних реалиях [пандемии коронавируса] благодаря современным технологиям. Наши спортсмены в непростых условиях самоизоляции могут сражаться - это прекрасно, - сказал Филатов. - Более того, мы [ФШР] сами планируем проводить онлайн-турниры. В частности, совместо с FIDE запустим Кубок наций".

Турнир Magnus Carlsen Invitational, который проходит на сайте Chess24, завершится 3 мая. C 5 по 10 мая пройдет онлайн - Кубок наций.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 170 тыс. умерли.