{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

Филатов: шахматы - единственный вид спорта, способный функционировать в условиях пандемии

Глава Федерация шахмат России рад, что российские шахматисты могут заниматься любимым видом спорта в условиях самоизоляции
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматы являются единственным видом спорта, способным функционировать в условиях пандемии коронавируса, и Федерация шахмат России (ФШР) планирует проводить онлайн-турниры. Об этом ТАСС заявил президент ФШР Андрей Филатов.

На эту тему
Российские шахматисты примут участие в онлайн - Кубке наций

18 апреля стартовал онлайн-супертурнир по шахматам, организатором которого выступает чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Кроме него, в соревновании принимают участие семь известных гроссмейстеров, в том числе россиянин Ян Непомнящий.

"Шахматы - единственный вид спорта, который может функционировать в сегодняшних реалиях [пандемии коронавируса] благодаря современным технологиям. Наши спортсмены в непростых условиях самоизоляции могут сражаться - это прекрасно, - сказал Филатов. - Более того, мы [ФШР] сами планируем проводить онлайн-турниры. В частности, совместо с FIDE запустим Кубок наций".

Турнир Magnus Carlsen Invitational, который проходит на сайте Chess24, завершится 3 мая. C 5 по 10 мая пройдет онлайн - Кубок наций.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, свыше 170 тыс. умерли.

Теги
Шахматные турниры
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Тест хоккеиста Орлова на коронавирус показал отрицательный результат
Защитник "Вашингтона" сдал тест после прилета в Москву
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС