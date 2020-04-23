"Динамо" намерено побороться с "Вашингтоном" за Овечкина следующим летом

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московское "Динамо" намерено побороться с "Вашингтоном" за подписание контракта с нападающим Александром Овечкиным по истечении его действующего соглашения с клубом Национальной хоккейной лиги. Об этом на видеоконференции на платформе Zoom сообщил генеральный директор бело-голубых Евгений Кровопусков.

Действующее соглашение Овечкина с "Вашингтоном" истекает летом 2021 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступал за бело-голубых в 2001-2005, 2012-2013 годах, став с командой чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.

"Мы попробуем побороться с "Вашингтоном" за Сашу", - сказал Кровопусков.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин с 706 шайбами на счету является восьмым снайпером в истории НХЛ. Российский нападающий восемь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, а также трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

Со сборной России Овечкин трижды стал чемпионом мира, дважды серебряным призером и четыре раза бронзовым.