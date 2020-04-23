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Влияние коронавируса на спорт

Сорокин: ситуация пока не позволяет УЕФА конкретизировать сценарии доигровки чемпионатов

По мнению члена исполкома УЕФА, ситуация прояснится к концу мая
Член исполкома УЕФА Алексей Сорокин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Член исполкома УЕФА Алексей Сорокин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ситуация с пандемией коронавируса пока не позволяет Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) диктовать сценарии возобновления национальных чемпионатов, обстановка должна максимально проясниться к следующему заседанию исполкома организации. Об этом ТАСС рассказал член исполкома УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин.

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В четверг состоялось заседание исполкома УЕФА, следующее пройдет 27 мая. УЕФА назвал причины, в соответствии с которыми внутренние национальные первенства могут быть досрочно завершены. В частности, основанием может стать запрет властей страны на проведение спортивных соревнований до той даты, которая позволила бы завершить сезон к приемлемому сроку. Еще одним условием могут стать непреодолимые экономические проблемы.

"Думаю, 27 мая ясности будет намного больше. Сегодня уже прозвучал базовый рабочий сценарий, который предполагает доигрывание всех еврокубков в августе, насколько можно судить по европейским тенденциям, этот сценарий вполне жизнеспособен, - сказал Сорокин. - Во главе угла все равно стоит спортивный принцип, исключительные случаи будут рассматриваться отдельно. Определенную гибкость УЕФА готов проявить, но все равно призывает исследовать все варианты, чтобы доиграть сезон, и на основании спортивного принципа сформировать состав тех клубов, который будет играть в еврокубках".

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Российские клубы обсудят возможность доигровки чемпионата на общем собрании 27 апреля. "Решать, конечно, должны лига и РФС. У нас 11 игровых дней. Задача доиграть чемпионат выглядит вполне реализуемой. Я верю, что нынешние обстоятельства пойдут на каком-то этапе на спад", - отметил Сорокин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.

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Сорокин, Алексей ЛеонидовичВлияние коронавируса на спорт
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