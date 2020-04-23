Сорокин: ситуация пока не позволяет УЕФА конкретизировать сценарии доигровки чемпионатов

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ситуация с пандемией коронавируса пока не позволяет Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) диктовать сценарии возобновления национальных чемпионатов, обстановка должна максимально проясниться к следующему заседанию исполкома организации. Об этом ТАСС рассказал член исполкома УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин.

В четверг состоялось заседание исполкома УЕФА, следующее пройдет 27 мая. УЕФА назвал причины, в соответствии с которыми внутренние национальные первенства могут быть досрочно завершены. В частности, основанием может стать запрет властей страны на проведение спортивных соревнований до той даты, которая позволила бы завершить сезон к приемлемому сроку. Еще одним условием могут стать непреодолимые экономические проблемы.

"Думаю, 27 мая ясности будет намного больше. Сегодня уже прозвучал базовый рабочий сценарий, который предполагает доигрывание всех еврокубков в августе, насколько можно судить по европейским тенденциям, этот сценарий вполне жизнеспособен, - сказал Сорокин. - Во главе угла все равно стоит спортивный принцип, исключительные случаи будут рассматриваться отдельно. Определенную гибкость УЕФА готов проявить, но все равно призывает исследовать все варианты, чтобы доиграть сезон, и на основании спортивного принципа сформировать состав тех клубов, который будет играть в еврокубках".