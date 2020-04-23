Футбол остался на паузе. Исполком УЕФА отложил решение о продолжении клубного сезона

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил решение о проведении национальных чемпионатов, еврокубков и игр сборных до следующего заседания исполкома, которое состоится 27 мая. Организация по-прежнему рекомендует доиграть все национальные турниры. На заседании исполкома в четверг УЕФА предложил два возможных сценария. Первый предусматривает проведение национальных первенств и еврокубковых турниров параллельно, второй - завершить внутренние чемпионаты прежде, чем возобновить турниры под эгидой УЕФА в августе. По итогам исполкома были отмечены причины, в соответствии с которыми внутренние первенства могут быть досрочно завершены без санкций со стороны УЕФА.

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В пресс-релизе отмечается, что основанием для досрочного завершения внутренних чемпионатов должен быть официальный документ, запрещающий проводить спортивные мероприятия до той даты, которая позволила бы завершить текущий сезон заблаговременно до начала следующего. Еще одним условием могут стать непреодолимые экономические проблемы, делающие невозможным проведение оставшихся матчей первенств. Если национальные чемпионаты будут завершены досрочно, руководство лиг должно самостоятельно определить команды, которые получат право на участие в еврокубках в сезоне-2020/21. При этом подчеркивается, что УЕФА оставляет право на окончательное утверждение списка участников Лиги чемпионов и Лиги Европы за собой. Отмечается, что распределение еврокубковых квот должно быть основано на принципах объективности, прозрачности и недискриминации. По информации Times, места в Лиге чемпионов и Лиге Европы на будущий сезон будут распределены в соответствии с текущим турнирным положением команд. Судьба сезона решится 27 мая Национальные чемпионаты большинства стран Европы приостановлены из-за коронавируса, не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, отменены матчи сборных. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин ранее сообщал, что турнир может быть возобновлен в период с начала июня по середину июля. Позднее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал ТАСС, что некоторые клубы выступили за досрочное завершение чемпионата.

"Нам осталось провести 11 игровых дней. Задача доиграть чемпионат выглядит вполне реализуемой. Я верю, что нынешние обстоятельства пойдут на каком-то этапе на спад", - отметил в беседе с ТАСС член исполкома УЕФА Алексей Сорокин. Некоторые ассоциации, входящие в состав УЕФА, уже объявили о намеченных планах по возобновлению или началу национальных чемпионатов. В Бельгии, Нидерландах и Шотландии национальные ассоциации намерены досрочно завершить чемпионат. Чемпионат Германии может возобновиться 9 мая, матчи будут проходить без зрителей. Руководство Польского футбольного союза приняло решение возобновить национальное первенство в сроки между 30 мая и 6 июня, а новый сезон чемпионата Швеции руководство лиги планирует начать 14 июня со зрителями. "Есть четкое стремление к тому, чтобы доиграть все чемпионаты, но теперь мы уже получили сигналы из Бельгии и Шотландии. УЕФА попросил все национальные ассоциации сделать доклад о статусе игр чемпионатов, возможно ли их завершить. Важно то, что будет происходить в тех странах, которые примут европейские клубные соревнования. Этот вопрос будет поднят на заседании исполкома УЕФА 27 мая, тогда станет окончательно ясно", - отметил в интервью шведскому порталу Fotbollskanalen первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон. "В течение сегодняшнего дня никаких обсуждений не было. Ситуация будет сильно отличаться от страны к стране, у нас должны быть картина, описание и отчет о том, как собираются действовать в каждой стране. Мы хотим, чтобы УЕФА получил эту информацию, так как сейчас ее нет. Однако мы знаем, что некоторые чемпионаты, в частности Бельгии и Шотландии, уже имеют серьезные проблемы с завершением игр", - добавил Нильссон. Не определены на данный момент и сроки возобновления и завершения еврокубков. Изначально финал Лиги чемпионов был перенесен на 27 июня, а финал Лиги Европы - на 24 июня, однако 1 апреля сроки окончания турниров пересмотрели. В УЕФА надеются завершить еврокубки в течение лета, но говорить об этом пока преждевременно. "Думаю, 27 мая ясности будет намного больше. Сегодня уже прозвучал базовый рабочий сценарий, который предполагает доигрывание всех еврокубков в августе, насколько можно судить по европейским тенденциям, этот сценарий вполне жизнеспособен. Во главе угла все равно стоит спортивный принцип, исключительные случаи будут рассматриваться отдельно", - сказал ТАСС Сорокин. Название "Евро-2020" сохранится УЕФА 17 марта принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионаты Европы проводятся с 1960 года, в честь 60-летнего юбилея УЕФА принял решение организовать турнир в 12 городах разных странах Европы - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

В год 60-летия европейских первенств турнир не пройдет, но формат его проведения останется без изменений. В четверг УЕФА подтвердил, что, несмотря на перенос, чемпионат сохранит свое название - "Евро-2020". "Это поможет вспомнить, как вся футбольная семья собралась вместе, чтобы отреагировать на чрезвычайные обстоятельства пандемии и трудные времена, которые Европа и мир пережили в 2020 году", - говорится на официальном сайте УЕФА. "Вопрос с названием был первым на заседании исполкома. Считаю, что это абсолютно взвешенное решение - сохранить название турнира как торговую марку. Это существенно облегчит законотворческую работу и отношения со спонсорами. Много продукции уже изготовлено, да и с точки зрения сохранения турнира как памятного, призванного вспомнить о первом Евро 60 лет назад, это достаточно символично", - пояснил ТАСС Сорокин. 17 марта в официальном аккаунте УЕФА в Twitter появилось заявление о том, что название турнира останется прежним. Но через несколько часов пресс-служба УЕФА на официальном сайте опровергла эту информацию, отметив, что никакого решения по названию принято еще не было. Женский чемпионат Европы пройдет в 2022 году Из-за переноса мужского чемпионата Европы 2020 года значительно поменялся весь календарь международных матчей. Стыковые матчи, по итогам которых определятся последние четыре участника континентального первенства, планируется провести в июне 2020 года. Изначально они должны были состояться в конце марта. Товарищеские матчи, которые должны были пройти в эти же сроки, также отменены.