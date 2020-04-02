Футбола не будет до конца мая. РФС продлил паузу в чемпионате

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) отменил все турниры до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Однако о досрочном завершении сезона речи не идет - Российская премьер-лига (РПЛ) намерена доиграть чемпионат.

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17 марта лига объявила о приостановке чемпионата России до 10 апреля. В течение двух недель не раз поднимался вопрос о целесообразности продолжения сезона. Хотя это зависело от масштаба пандемии и соответствующих рекомендаций властей. Важную роль играли и рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), касающиеся завершения чемпионатов. Бюро исполкома РФС принимало решение по турнирам после того, как УЕФА провел видеоконференцию с ассоциациями. Сделано это было, чтобы узнать судьбу текущих еврокубков, ведь матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы приостановили 13 марта на стадии 1/8 финала. Четкого решения по датам в среду принято не было, организация решила перенести возобновление игр на неопределенный срок. По информации немецкого телеканала ZDF, матчи еврокубков могут пройти в июле или августе и состоятся параллельно с национальными чемпионатами.

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Испанская газета AS писала, что при наложении сроков завершения текущего сезона в начале следующего УЕФА предложит ассоциациям рассмотреть вариант сокращения сезона-2020/21. Для организации в приоритете стоит завершение континентальных и национальных соревнований. Старт нового сезона Уже после видеоконференции УЕФА свое решение по внутренним соревнованиям приняло бюро исполкома РФС. Организация приостановила до 31 мая соревнования по всем разновидностям футбола, решение не затронуло только интерактивные турниры. Президент РФС Александр Дюков пояснил, что старт нового сезона может быть перенесен на середину августа или середину сентября.

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"Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает правительство нашей страны. РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями. Базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня", - приводит его слова пресс-служба организации. После Дюкова выступил президент РПЛ Сергей Прядкин. Он сообщил, что лига не планирует досрочно завершать сезон. "Решение о приостановке принято с учетом эпидемиологической ситуации и необходимо для борьбы с распространением коронавируса. Мы не хотим подвергать риску здоровье болельщиков и всех участников матчей. На данный момент не планируем досрочного завершения чемпионата и хотим, чтобы при подготовке к его возможному возобновлению все клубы были в равных условиях", - сказал Прядкин. Сборные уйдут в отпуск Возобновление нынешнего чемпионата России до сих пор находится под сомнением. "Увидим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если получится доиграть, то хорошо. Однако есть риск, что летом карантин продолжится", - сказал владелец "Спартака" Леонид Федун, который в середине марта заявлял, что турнир нужно остановить.

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