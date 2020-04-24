Хоккеист "Рейнджерс" Шестеркин рад, что руководство НХЛ хочет продолжить сезон

ТАСС, 24 апреля. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин поддерживает желание руководства организации продолжить сезон. Слова спортсмена приводит официальный сайт НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Позднее лига установила период самоизоляции до 30 апреля. Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что сезон может быть завершен на четырех нейтральных аренах без зрителей.

"Я очень рад, что НХЛ хочет спасти сезон, это отличные новости, ведь мы все хотим играть. Однако качество хоккея может быть неидеальным, потому что еще необходимо найти лед, провести какое-то время в тренировочном лагере. Сейчас из-за коронавируса никто не катался, думаю, к этой ситуации все отнесутся с пониманием, важно, чтобы никто не травмировался. Главное, чтобы скорее все вернулись в нормальное русло и начался хоккей", - сказал Шестеркин.

Текущий сезон стал для российского голкипера первым в НХЛ. Он был задрафтован "Рейнджерс" в 2014 году под 118-м номером. В активе Шестеркина 12 матчей и 10 побед, по этому показателю россиянин является одним из лучших голкиперов-новичков в истории лиги.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.