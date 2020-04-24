Чемпион мира по боксу Бетербиев рассказал о суде с бывшим менеджером

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Артур Бетербиев продолжает судиться с бывшим менеджером. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

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В начале профессиональной карьеры Бетербиева его менеджером была Анна Рева.

"Анна [Рева] была моим менеджером всего полтора года. Первый суд я выиграл, она подала на апелляцию. В апреле должен был быть второй суд, его перенесли. Было много сложностей, я не мог сидеть на одном месте", - сказал Бетербиев.

"Я предложил ей компенсировать все расходы. Но она не согласилась, пошла со мной судиться", - добавил спортсмен.

В активе Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.