Минспорт допускает проведение в РФ дополнительных международных стартов после пандемии

"Меры безопасности, открытие границ влияет на весь международный спортивный календарь. Как только будет понимание, мы готовы включиться в работу. Но если будут отменены соревнования по каким-то причинам, будем рассматривать возможность проведения таких соревнований в России", - отметил Матыцин.

"Мы в системном контакте с представителями международных федераций, безусловно, через наши федерации отслеживаем ситуацию. Как только будет понятен календарь, максимально быстро сгруппируем нашу подготовку. Олимпийские игры перенесены, но должны состояться отборочные соревнования. Самая большая сложность будет с передвижением и международными обменами, ни для кого не секрет, что часть федераций, команды по зимним видам осуществляли подготовку за рубежом - это серьезный вопрос, как компенсировать это на территории РФ", - добавил министр спорта.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615.