Матыцин: у сидящих на карантине на базе "Озеро Круглое" спортсменов нет коронавируса

ТАСС, 24 апреля. Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что у спортсменов, которые находятся на карантине на базе "Озеро Круглое", нет коронавируса. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".
На подмосковной базе "Озеро Круглое", где традиционно проводили подготовку команды по спортивной гимнастике, синхронному плаванию, фехтованию, плаванию и прыжкам в воду, в данный момент двухнедельный карантин отбывают спортсмены, эвакуированные в апреле из-за рубежа в Россию.
"Мы большое внимание уделяли возвращению российских спортсменов из-за рубежа, - сказал Матыцин. - Сейчас на базе "Озеро Круглое" находятся 50 спортсменов, их здоровье не вызывает опасения, все тесты дали отрицательный результат".
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.