Матыцин: у сидящих на карантине на базе "Озеро Круглое" спортсменов нет коронавируса

ТАСС, 24 апреля. Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что у спортсменов, которые находятся на карантине на базе "Озеро Круглое", нет коронавируса. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

На подмосковной базе "Озеро Круглое", где традиционно проводили подготовку команды по спортивной гимнастике, синхронному плаванию, фехтованию, плаванию и прыжкам в воду, в данный момент двухнедельный карантин отбывают спортсмены, эвакуированные в апреле из-за рубежа в Россию.