Матыцин: находящиеся на пике формы спортсмены особо подвержены инфекции

Министерство спорта РФ приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта и до особого распоряжения из-за пандемии коронавируса. В "Новогорске" с начала этой недели имели возможность жить и продолжать подготовку только сборные России по художественной и спортивной гимнастике, а также синхронному плаванию. Пятиборцы, легкоатлеты, а также представители других видов спорта вынуждены были к 29 марта покинуть эту базу.

ТАСС, 24 апреля. Находящиеся на пике формы спортсмены имеют чувствительную иммунную систему и особо подвержены инфекции. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Безусловно, мы в ежедневном контакте с Роспотребнадзором, с Минздравом, с Федеральным медико-биологическим агентством. Изучаем все материалы, связанные с последствием заболевания, его протеканием. Когда спортсмен находится на пике формы, его иммунная система особенно чувствительна. Допускать риски проникновения инфекции в организм мы не можем", - отметил Матыцин.

"Сейчас все календари международных соревнований практически блокированы. Федерации не знают точных дат, а это является определяющим для всех этапов подготовки. Медицинское обеспечение, знание основ здоровья необходимо. И мы надеемся, что этот фактор будет учтен при принятии решения", - добавил министр спорта РФ.

Матыцин подчеркнул, что несмотря на удаленный режим находится в тесном контакте со всеми федерациями. "Мы провели на прошлой неделе диалог со всеми регионами, связанный со спецификой деятельности регионов, этапов подготовки. Федерации для нас являются самыми важными партнерами, они определяют то, как нам дальше работать", - заключил Матыцин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615.