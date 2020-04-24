Глава федераций синхронного плавания и прыжков в воду Власенко выписан из больницы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Алексей Власенко, возглавляющий российские федерации синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло, выписан из больницы после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом Власенко сообщил ТАСС.

Ранее Власенко сообщил ТАСС, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

"Меня выписали из больницы, сейчас я нахожусь дома. Продолжу работу, никаких ограничений мне врачи не поставили", - сказал Власенко.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615.