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Влияние коронавируса на спорт

Глава федераций синхронного плавания и прыжков в воду Власенко выписан из больницы

Ранее он сообщал ТАСС, что его тест на коронавирус дал положительный результат
Глава национальных федераций синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло Алексей Власенко Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Глава национальных федераций синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло Алексей Власенко
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Алексей Власенко, возглавляющий российские федерации синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло, выписан из больницы после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом Власенко сообщил ТАСС.

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Ранее Власенко сообщил ТАСС, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

"Меня выписали из больницы, сейчас я нахожусь дома. Продолжу работу, никаких ограничений мне врачи не поставили", - сказал Власенко.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615.

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Влияние коронавируса на спорт
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