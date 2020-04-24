Сутормин сыграет в одном турнире по киберфутболу с Гризманном и Пьяничем

ТАСС, 24 апреля. Полузащитник российского футбольного клуба "Зенит" Алексей Сутормин примет участие в международном онлайн-турнире по игре eFootball PES 2020. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Как проходят соревнования в виртуальном мире в условиях коронавируса

Удаленный киберспорт. Как проходят соревнования в виртуальном мире в условиях коронавируса

Соревнование, в котором примут участие 11 игроков различных футбольных клубов, пройдет 26 апреля. Турнир будет проходить по системе плей-офф, матчи начнутся на стадии 1/16 финала, при этом ряд футболистов заранее прошли в 1/8 финала.

В первом раунде Сутормин сыграет с Грегом Стюартом из шотландского "Глазго Рейнджерс". Победитель этой дуэли в следующей стадии встретится с Антуаном Гризманном из испанской "Барселоны". Также в турнире принимают участие Миралем Пьянич ("Ювентус"), Скотт Мактоминей ("Манчестер Юнайтед"), Бернд Лено ("Арсенал"), Хави Мартинес ("Бавария"), Рафаэль Леау ("Милан"), Нассим Бужеллаб ("Шальке-04"), Себастьяно Эспозито ("Интер") и Одсонн Эдуар ("Селтик").

Чемпионат России, как и большинство футбольных турниров Европы, приостановлен из-за пандемии коронавируса.