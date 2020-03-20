Удаленный киберспорт. Как проходят соревнования в виртуальном мире в условиях коронавируса

Коронавирус поставил весь профессиональный спорт на продолжительную паузу. Массовые мероприятия отменяются, люди все больше сидят по домам в ожидании лучших времен. Благо, глобальная Сеть позволяет им не скучать: они смотрят фильмы, сериалы, ходят на виртуальные выставки, театральные представления.
Человечество, моделируя реальность сидя на диване, все активнее погружается в матрицу. Затягивает туда и спорт, причем руками самих же спортсменов.
Как пример — испанские футболисты "Бетиса" и "Севильи" Борха Иглесиас и Серхио Регилон. Их клубы должны были играть в минувшее воскресенье, но по понятным причинам матч не состоялся.
Но это в реальной жизни, в виртуальной все прошло удачно, причем довольно бодро. Иглесиас и Регилон для этого просто включили игровые приставки у себя дома. Как итог — трансляцию севильского дерби посмотрели более 60 тыс. человек. Причем посмотреть было на что: встреча получилась увлекательной — она завершилась при счете 6:5 в пользу "Бетиса".
Укрыться в онлайн
Кажется, киберспорт в условиях тотального карантина — отличный способ спасти интерес к спорту. Тем более что во многих странах он таковым считается официально. Так, в России уже несколько лет существует Федерация компьютерного спорта России. Она проводит различные соревнования и даже определяет чемпионов страны.
И что интересно, отменять пока ничего не собирается. Однако свои нюансы все же есть. О них ТАСС рассказал глава Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит. Оказывается, организация сейчас активно занимается тем, что настоятельно рекомендует переносить соревнования в онлайн.
"Так, например, официальные соревнования по киберспорту ФКС России текущего сезона переходят в онлайн-режим, — отметил Смит. — Речь идет о региональных этапах Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, а также играх чемпионата России по компьютерному спорту — 2020".
"Финалы этих турниров запланированы на май и июнь, к тому же в чемпионате принимают участие только российские спортсмены. Мы надеемся, что к этому моменту ситуация стабилизируется и решающие игры пройдут с участием зрителей", — добавил он.
Также ФКС России сейчас готовит дополнительную серию турниров, чтобы всем, кто находится дома на удаленном режиме работы и дистанционном обучении, было чем разнообразить свой досуг в свободное время.
Выживают не все
Однако не все так безоблачно, как может показаться. Главный мейджор этого сезона в России — международный турнир Epicenter с призовым фондом миллион долларов — все же отменен. Он должен был состояться в Москве в начале мая.
Кроме того, страдают и крупные международные соревнования. Как заметил Смит, индустрия фактически утратила возможность собирать на такие турниры команды.
Без зрителей уже прошел один из крупнейших турниров по CS: GO — IEM Katowice 2020, на такие же меры пошли организаторы ESL Pro League Season 11 и франшизной лиги Flashpoint Season 1. Мейджор ESL One Los Angeles 2020 отменили за три дня до начала соревнований несмотря на то, что многие спортсмены уже приехали в США.
"Безусловно, текущая ситуация влияет на все сферы деятельности, в том числе на наш вид спорта, — сказал Смит. — Но у киберспорта есть большое конкурентное преимущество — его инфраструктура изначально предполагает проведение онлайн-турниров".
Сейчас главный вопрос заключается в том, состоится ли главное событие в мировом киберспорте — турнир The International — первый по дисциплине Dota 2 и самый крупный среди прочих ежегодный киберспортивный турнир. Он должен пройти в Стокгольме в августе. "Думаю, что все поклонники нашего вида спорта надеются увидеть это состязание и верят в хорошее", — заметил Смит.
Артем Кузнецов