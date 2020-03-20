Удаленный киберспорт. Как проходят соревнования в виртуальном мире в условиях коронавируса

В условиях тотальной самоизоляции единственное спортивное, что осталось у человечества, — это онлайн-платформы

Коронавирус поставил весь профессиональный спорт на продолжительную паузу. Массовые мероприятия отменяются, люди все больше сидят по домам в ожидании лучших времен. Благо, глобальная Сеть позволяет им не скучать: они смотрят фильмы, сериалы, ходят на виртуальные выставки, театральные представления. Человечество, моделируя реальность сидя на диване, все активнее погружается в матрицу. Затягивает туда и спорт, причем руками самих же спортсменов.

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Как пример — испанские футболисты "Бетиса" и "Севильи" Борха Иглесиас и Серхио Регилон. Их клубы должны были играть в минувшее воскресенье, но по понятным причинам матч не состоялся. Но это в реальной жизни, в виртуальной все прошло удачно, причем довольно бодро. Иглесиас и Регилон для этого просто включили игровые приставки у себя дома. Как итог — трансляцию севильского дерби посмотрели более 60 тыс. человек. Причем посмотреть было на что: встреча получилась увлекательной — она завершилась при счете 6:5 в пользу "Бетиса". Укрыться в онлайн Кажется, киберспорт в условиях тотального карантина — отличный способ спасти интерес к спорту. Тем более что во многих странах он таковым считается официально. Так, в России уже несколько лет существует Федерация компьютерного спорта России. Она проводит различные соревнования и даже определяет чемпионов страны. И что интересно, отменять пока ничего не собирается. Однако свои нюансы все же есть. О них ТАСС рассказал глава Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит. Оказывается, организация сейчас активно занимается тем, что настоятельно рекомендует переносить соревнования в онлайн.

"Так, например, официальные соревнования по киберспорту ФКС России текущего сезона переходят в онлайн-режим, — отметил Смит. — Речь идет о региональных этапах Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, а также играх чемпионата России по компьютерному спорту — 2020". "Финалы этих турниров запланированы на май и июнь, к тому же в чемпионате принимают участие только российские спортсмены. Мы надеемся, что к этому моменту ситуация стабилизируется и решающие игры пройдут с участием зрителей", — добавил он. Также ФКС России сейчас готовит дополнительную серию турниров, чтобы всем, кто находится дома на удаленном режиме работы и дистанционном обучении, было чем разнообразить свой досуг в свободное время. ​Выживают не все Однако не все так безоблачно, как может показаться. Главный мейджор этого сезона в России — международный турнир Epicenter с призовым фондом миллион долларов — все же отменен. Он должен был состояться в Москве в начале мая. Кроме того, страдают и крупные международные соревнования. Как заметил Смит, индустрия фактически утратила возможность собирать на такие турниры команды.

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