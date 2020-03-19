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Влияние коронавируса на спорт

УЕФА не принял окончательного решения о сроках проведения ЧЕ-2020 по киберфутболу

Финальный этап соревнований запланирован на 10-11 июля в Лондоне
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) еще не приняло окончательного решения о сроках проведения чемпионата Европы 2020 года по киберфутболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Решение о запуске киберфутбольного турнира под эгидой УЕФА было принято в августе 2019 года. Финальный этап ЧЕ по киберфутболу запланирован на 10-11 июля 2020 года в Лондоне, где 7 и 8 июля должны были состояться полуфиналы чемпионата Европы по футболу, а 12 июля - финальный матч. 17 марта УЕФА принял решение о переносе этого турнира на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса.

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"Отборочные онлайн-матчи ЧЕ-2020 по киберфутболу и последующие матчи плей-офф в мае продолжатся в соответствии с планом. Тем не менее УЕФА продолжит следить за постоянно меняющейся ситуацией в отношении пандемии коронавируса. Обсуждения относительно заключительной фазы турнира пройдут в должное время", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

В чемпионате Европы по киберфутболу принимают участие сборные всех 55 стран, национальные ассоциации которых входят в состав УЕФА. В марте в онлайн-режиме разыгрываются 10 путевок в финальную стадию турнира, еще шесть мест будут разыграны в стыковом турнире с двумя игровыми днями 4 и 11 мая. Участники играют в eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (eFootball PES 2020), в состав сборных входят от двух до четырех игроков.

Согласно первоначальным планам УЕФА, победители финала должны были получить билеты на финал футбольного турнира 12 июля этого года, а также денежный приз. Общий призовой фонд составляет $100 тыс., победители должны получить $40 тыс.

Сборная России в квалификации на турнир в Лондоне играет с командами Австрии, Израиля, Исландии и Польши. В четырех стартовых играх национальная команда набрала 6 очков, она занимает третье место в группе E - выше располагаются израильтяне и австрийцы, набравшие 10 и 8 очков соответственно. 23 марта россиянам предстоит провести матчи с каждым из соперников.

О пандемии коронавируса

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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Влияние коронавируса на спорт
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