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Шахматные турниры

Карлсен обыграл Вашье-Лаграва в матче четвертого тура шахматного онлайн-супертурнира

В другом матче Фабиано Каруана победил Алирезу Фируджу
Магнус Карлсен EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Описание
Магнус Карлсен
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 24 апреля. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл француза Максима Вашье-Лаграва в матче четвертого тура шахматного супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Турнир проходит в режиме онлайн на сайте Chess24.

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Матч по итогам четырех партий завершился со счетом 2,5:1,5. В параллельном матче американец Фабиано Каруана оказался сильнее иранца Алиреза Фируджи - 3:1.

Карлсен продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 11 очков после четырех матчей. На второе место поднялся Каруана, у которого восемь очков, третьим идет еще один американец Хикару Накамура - семь очков, далее следует китаец Дин Лижэнь - шесть очков, у россиянина Яна Непомнящего и Вашье-Лаграва по пять очков. Замыкают таблицу Фируджа и нидерландец Аниш Гири, которые очков не набирали. При этом Накамура, Дин Лижэнь, Непомнящий и Гири провели на одну игру меньше.

Четвертый тур продолжится матчами в субботу, в которых Непомнящий сыграет с Накамурой, а Дин Лижэнь - с Гири.

Круговой турнир состоит из семи туров, восемь шахматистов сыграют друг с другом по одному матчу, который включает в себя четыре партии с режимом времени 15 минут + 10 секунд добавления за каждый ход. Победитель матча получает 3 очка, проигравший - 0, в случае ничьей 2:2 соперники играют "армагеддон" (шахматист, играющий белыми фигурами, получает пять минут на партию, а черными - четыре минуты, при этом белым обязательно нужно одержать победу), по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший - 1.

Призовой фонд турнира составляет $250 тыс., победитель получит $70 тыс. Турнир организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.

Теги
Карлсен, МагнусШахматные турниры
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