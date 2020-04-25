СМИ: чемпионат Англии по футболу могут доиграть на ограниченном количестве стадионов

ТАСС, 25 апреля. Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20 могут доиграть на ограниченном количестве стадионов, проведение игр на которых будет одобрено со стороны правительства и медицинских служб страны. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Times.

Чемпионат Англии по футболу может быть доигран на "Уэмбли"

По данным издания, Английская премьер-лига подготовила план по возобновлению сезона, согласно которому оставшиеся матчи чемпионата будут проходить без зрителей на ограниченном количестве стадионов. Также сообщается, что создана специальная группа, представляющая все виды спорта, которая находится в постоянном контакте с правительством страны по вопросу возобновления спортивных мероприятий.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок. 17 апреля клубы премьер-лиги провели встречу, на которой договорились доиграть оставшиеся встречи.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В Великобритании зафиксировано более 140 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 20 тыс. человек умерли.