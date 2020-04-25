"Челси" отказался от снижения зарплат футболистов на время пандемии

ТАСС, 25 апреля. Английский футбольный клуб "Челси" не будет сокращать зарплаты игроков команды на время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Мы благодарны игрокам за то, что они оказали помощь клубу в общественных мероприятиях, а также во всех благотворительных акциях, которые они поддерживали в своих странах. В настоящее время первая команда не будет вносить финансовый вклад в развитие клуба, и вместо этого совет директоров поручил команде сосредоточить свои усилия на дальнейшей поддержке других благотворительных акций. Клуб продолжит беседу с первой командой о финансовом вкладе в его деятельность", - говорится в заявлении.