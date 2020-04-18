СМИ: футболисты "Челси" отказались от снижения зарплаты на 30%

ТАСС, 18 апреля. Игроки английского футбольного клуба "Челси" отказались от понижения заработной платы на 30%. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой издание The Telegraph.

По информации источника, руководство клуба предложило футболистам урезать выплаты на 30%. Сами игроки заявили, что готовы пойти максимум на 10% понижения зарплаты. Переговоры с футболистами ведет директор "Челси" Марина Грановская. Отмечается, что они проходят в позитивном ключе, поэтому в ближайшее время стороны придут к компромиссу.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок. Отмечается, что клубы по-прежнему намерены доиграть оставшиеся встречи первенства. При этом на совещании представителей команд не обсуждалась крайняя дата завершения сезона, этот вопрос был отложен до 30 июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 2,2 млн человек, зафиксировано более 150 тыс. летальных исходов.