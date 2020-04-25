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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат Польши по футболу возобновится 29 мая

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял решение с конца мая разрешить проведение футбольных матчей высшей лиги без зрителей
Футболисты "Легии" EPA-EFE/JULIEN WARNAND
Описание
Футболисты "Легии"
© EPA-EFE/JULIEN WARNAND

ТАСС, 25 апреля. Футбольный чемпионат Польши, приостановленный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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В субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что принял решение с конца мая разрешить проведение футбольных матчей высшей лиги без участия публики. По словам Моравецкого, в начале мая футболисты смогут вернуться к тренировкам.

"Это отличные новости, разрешение правительства возобновить тренировки позволит нам реализовать план, над которым мы работали последние четыре недели, - заявил Марчин Анимучки, председатель правления высшей лиги чемпионата Польши (Ekstraklasa). - Если не возникнет неожиданных осложнений, то после прохождения подготовительного периода матчи лиги возобновятся 29 мая. Помимо этого, мы получили подтверждение от УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций] о возможности завершения сезона к 20 июля 2020 года".

Чемпионат Польши был прерван после 26 туров. Лидером турнира является варшавская "Легия", набравшая 51 очко.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 11 067 человек, 499 заболевших умерли, 2 126 выздоровели. Сейчас в больницах находятся более 2 800 пациентов. Около 87 тыс. человек находятся в условиях домашнего карантина. Порядка 20 тыс. остаются под эпидемиологическим надзором.

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Влияние коронавируса на спорт
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