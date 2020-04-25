В Федерации гандбола России надеются, что пандемия не повлияет на календарь нового сезона

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Изменения, которые могут ждать российский гандбольный календарь в ближайшее время, предсказать на данный момент невозможно. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

В субботу на онлайн-заседании исполкома ФГР было принято решение о досрочном завершении чемпионатов России из-за пандемии коронавируса. Победители сезона были определены по итогам предварительного раунда - первое место у мужчин занял подмосковный клуб "Чеховские медведи", чемпионом России среди женских команд стал "Ростов-Дон". Предварительно определены даты проведения матчей за Суперкубок России: среди мужских команд - 29 августа, среди женских команд - 30 августа.

"Если в августе не получится стартовать, это будет подразумевать под собой, что в июне-июле невозможно было начать тренировочный процесс, что спортивные сооружения были закрыты. Все будет сдвигаться, все взаимосвязано. И тогда полностью придется перерабатывать календарь, но как это будет выглядеть - сказать сложно, - рассказал Воронин. - Но надеюсь, что ситуация разрешится, карантин отступит, мы начнем сезон по плану".

Воронин подчеркнул, что решение о чемпионах сезона было принято коллегиально.

"У каждого из нас свое мнение, я представляю федерацию. Исходя из того, что это решение принимал исполком большинством, думаю - это справедливое решение. Предварительный этап никто не отменял, команды сыграли одинаковое количество игр, у нас нет недоигранных матчей предварительного этапа в отличие от других европейских федераций. Надо понимать - сейчас вся эта ситуация из ряда вон, такое происходит впервые в истории современного мира", - подчеркнул Воронин.