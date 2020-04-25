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Влияние коронавируса на спорт

Заразившийся коронавирусом футболист "Монпелье" Самбия выведен из искусственной комы

Агент игрока сообщил, что он дышит самостоятельно

ТАСС, 25 апреля. Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Жуниор Самбия, заразившийся коронавирусом, выведен из искусственной комы. Об этом сообщил агент игрока Фредерик Герра, комментарий которого приводит радиостанция RTL.

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23-летний французский футболист был госпитализирован во вторник, сменив в последующие дни несколько больниц. Ранее в субботу Герра сообщил, что футболист был введен в искусственную кому.

"Процесс восстановления долгий, но он больше не в коме. Мы, без сомнения, движемся к хорошим новостям. Он дышит самостоятельно, и это хорошо", - рассказал агент.

Самбия выступает за "Монпелье" с сезона-2017/18, ранее он играл за команду второго по силе дивизиона чемпионата страны "Ньор". В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча, забив один гол и отдав одну голевую передачу.

Во Франции, включая заморские территории, подтверждено около 160 тыс. случаев заражения коронавирусом, с начала эпидемии умерли 22648 человек.

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Влияние коронавируса на спорт
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