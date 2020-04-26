СМИ: НБА разрешит клубам открыть тренировочные базы с 1 мая

ТАСС, 26 апреля. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) с 1 мая разрешит клубам открыть для игроков тренировочные базы. Об этом сообщает журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски в своем Twitter.
Beginning on May 1, the NBA is allowing teams to open their practice facilities to players in cities and states where local governments have eased stay-at-home orders, sources tell ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 25, 2020
"Начиная с 1 мая НБА разрешит командам открывать свои тренировочные базы для игроков в городах и штатах, где это будет позволено местными органами власти. Командам будет разрешено открывать помещения для индивидуальной работы, но групповые тренировки по-прежнему будут запрещены", - написал Войнаровски.
НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.