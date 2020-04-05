НБА передаст сотрудникам служб жизнеобеспечения штата Нью-Йорк 1 млн медицинских масок

ТАСС, 5 апреля. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) совместно с клубами лиги "Нью-Йорк" и "Бруклин", а также генеральным консулом КНР в Нью-Йорке Хуан Пином предоставит работникам служб жизнеобеспечения штата Нью-Йорк 1 млн медицинских масок. Об этом в Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

"Мы очень благодарны за помощь в виде жизненно необходимых средств индивидуальной защиты", - написал Куомо.