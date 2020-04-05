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Влияние коронавируса на спорт

НБА передаст сотрудникам служб жизнеобеспечения штата Нью-Йорк 1 млн медицинских масок

Число жителей штата, результаты анализов которых на новый коронавирус были положительными, превысило 113,7 тыс.
Описание
© EPA-EFE/WU HONG

ТАСС, 5 апреля. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) совместно с клубами лиги "Нью-Йорк" и "Бруклин", а также генеральным консулом КНР в Нью-Йорке Хуан Пином предоставит работникам служб жизнеобеспечения штата Нью-Йорк 1 млн медицинских масок. Об этом в Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

"Мы очень благодарны за помощь в виде жизненно необходимых средств индивидуальной защиты", - написал Куомо.

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Как сообщил в субботу Куомо, число жителей штата, результаты анализов которых на новый коронавирус были положительными, превысило 113,7 тыс., а число умерших за сутки выросло на 630, до 3 565. Куомо констатировал, что Нью-Йорк по данным показателям продолжает занимать первое место в США.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.

Теги
СШАВлияние коронавируса на спорт
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