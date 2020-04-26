СМИ: НХЛ и профсоюз игроков начали обсуждать возможность возобновления сезона

По информации источника, НХЛ учредила комитет "Возвращение к игре", который будет прорабатывать варианты возобновления сезона. В переговорах со стороны руководства НХЛ участвуют комиссар лиги Гэри Бетмэн и его заместитель Билл Дэйли. Интересы профсоюза игроков, в частности, представляют Джон Таварес, Коннор Макдэвид, Джеймс ван Римсдайк, Рон Хэйнси, также к переговорам привлечены медицинские консультанты.

На данный момент стороны не обсуждают детали, а разрабатывают общую концепцию возобновления сезона. Ранее Бетмэн заявлял, что НХЛ рассматривает вариант завершения сезона на четырех аренах без зрителей, New York Post, ссылаясь на источники, отмечает, что главными претендентами на проведение оставшихся матчей являются города Торонто и Коламбус. Тем не менее, издание утверждает, что окончательное решение о возобновлении сезона будет приниматься местными органами управления и здравоохранения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксировано более 939 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 53,7 человек.