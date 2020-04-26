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НХЛ

Телеканал NBC Sports составил символическую сборную клуба НХЛ "Вашингтон" из россиян

В нее вошли Семен Варламов, Дмитрий Орлов, Сергей Гончар, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Александр Семин

ТАСС, 26 апреля. Американский телеканал NBC Sports на официальном сайте представил символическую сборную клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", сформированную из российских игроков.

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Место в воротах занял Семен Варламов, проведший за "Вашингтон" три сезона (59 матчей в регулярных чемпионатах, 4 матча "на ноль"). Пару защитников составили Дмитрий Орлов, набравший 180 очков (37 шайб + 143 передачи) в 516 матчах за клуб, и Сергей Гончар, сыгравший за столичную команду 654 матча и набравший 416 (144+272) очков.

Тройку нападения составили Александр Овечкин - 1278 (706+572) очков в 1152 матчах, Евгений Кузнецов - 389 (120+269) очков в 479 играх, Александр Семин - 386 (187+199) очков в 417 встречах. В 2018 году "Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, в составе тогда играли Овечкин, Кузнецов и Орлов.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. В текущем сезоне в составе "Вашингтона", помимо Овечкина, Кузнецова и Орлова, выступают голкипер Илья Самсонов и форвард Илья Ковальчук.

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