В "Тамбове" ожидают, что общее собрание РПЛ прояснит ситуацию с возобновлением сезона

Сезон-2019/20 Тинькофф-РПЛ был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу во всех футбольных соревнованиях до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. Общее собрание клубов РПЛ пройдет 27 апреля.

"На заседании должно быть понятно, будет ли возобновлен чемпионат или нет. Если это произойдет, то мы бы хотели узнать примерные сроки, когда можно приступить к тренировкам", - сказал Худяков.

"Все зависит от ситуации с пандемией, как она будет протекать. Как я думаю, если после майских праздников она пойдет на спад, то это не будет воспрепятствовать чемпионату, и при пустых трибунах можно смело играть. Если будет по-другому, то, возможно, и мы тоже перестанем играть", - добавил он.

По информации ТАСС, собрание, в частности, будет обсуждать календарь чемпионата, механизм возвращения иностранных игроков из-за границы в расположение клубов, рекомендации по возобновлению тренировочного процесса команд.

По итогам заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций 23 апреля были названы условия, в соответствии с которыми внутренние национальные первенства могут быть досрочно завершены. В частности, основанием может стать запрет властей страны на проведение спортивных соревнований до той даты, которая позволила бы завершить сезон к приемлемому сроку. Еще одним условием могут стать непреодолимые экономические проблемы.