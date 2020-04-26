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Влияние коронавируса на спорт

В "Тамбове" ожидают, что общее собрание РПЛ прояснит ситуацию с возобновлением сезона

Сезон был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заседание общего собрания клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) должно прояснить ситуацию с возобновлением сезона. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор футбольного клуба "Тамбов" Павел Худяков.

Сезон-2019/20 Тинькофф-РПЛ был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу во всех футбольных соревнованиях до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. Общее собрание клубов РПЛ пройдет 27 апреля.

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"На заседании должно быть понятно, будет ли возобновлен чемпионат или нет. Если это произойдет, то мы бы хотели узнать примерные сроки, когда можно приступить к тренировкам", - сказал Худяков.

"Все зависит от ситуации с пандемией, как она будет протекать. Как я думаю, если после майских праздников она пойдет на спад, то это не будет воспрепятствовать чемпионату, и при пустых трибунах можно смело играть. Если будет по-другому, то, возможно, и мы тоже перестанем играть", - добавил он.

По информации ТАСС, собрание, в частности, будет обсуждать календарь чемпионата, механизм возвращения иностранных игроков из-за границы в расположение клубов, рекомендации по возобновлению тренировочного процесса команд.

По итогам заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций 23 апреля были названы условия, в соответствии с которыми внутренние национальные первенства могут быть досрочно завершены. В частности, основанием может стать запрет властей страны на проведение спортивных соревнований до той даты, которая позволила бы завершить сезон к приемлемому сроку. Еще одним условием могут стать непреодолимые экономические проблемы.

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Влияние коронавируса на спорт
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