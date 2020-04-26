Четырехкратный чемпион мира Круглов не планирует претендовать на пост главы СБР

ТАСС, 26 апреля. Четырехкратный чемпион мира в эстафетных гонках Николай Круглов не планирует на данный момент выдвигать свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом Круглов сообщил в своем Instagram.

В четверг правление СБР приняло решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции организации, на которой может быть избран ее новый президент.

"Хочу исключить любые спекуляции на этот счет: на данный момент я не планировал выдвигать свою кандидатуру на эту должность, - отметил Круглов. - Убежден, что сегодня СБР нужен руководитель, который имеет реальные возможности для привлечения масштабных инвестиций, столь необходимых организации".