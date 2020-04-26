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Зимние олимпийские виды спорта

Четырехкратный чемпион мира Круглов не планирует претендовать на пост главы СБР

В четверг правление Союза биатлонистов России приняло решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции организации

ТАСС, 26 апреля. Четырехкратный чемпион мира в эстафетных гонках Николай Круглов не планирует на данный момент выдвигать свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России (СБР). Об этом Круглов сообщил в своем Instagram.

В четверг правление СБР приняло решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции организации, на которой может быть избран ее новый президент.

"Хочу исключить любые спекуляции на этот счет: на данный момент я не планировал выдвигать свою кандидатуру на эту должность, - отметил Круглов. - Убежден, что сегодня СБР нужен руководитель, который имеет реальные возможности для привлечения масштабных инвестиций, столь необходимых организации".

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В СМИ появилась информация о моем выдвижении на пост президента СБР. Хочу исключить любые спекуляции на этот счет: на данный момент я не планировал выдвигать свою кандидатуру на эту должность. Убежден, что сегодня СБР нужен руководитель, который имеет реальные возможности для привлечения масштабных инвестиций, столь необходимых организации. На мой взгляд, потенциал развития федерации - в увеличении доли внебюджетных доходов, создании эффективной структуры, повышении прозрачности и усилении управленческой команды. Если мой опыт и компетенции могут в этом смысле быть чем-то полезны СБР, всегда готов помогать в развитии любимого вида спорта. _ _ _ P. S. Хотел бы поблагодарить всех за слова поддержки и предложения помощи. Для меня это очень ценно и в равной степени ответственно. Но повторюсь, на данный момент информация о моем намерении выдвинуть кандидатуру на пост президента СБР не соответствует действительности. Всем отличных выходных! Берегите себя и близких!

Публикация от Nikolai Kruglov (@kruglovnikolai)

"На мой взгляд, потенциал развития федерации - в увеличении доли внебюджетных доходов, создании эффективной структуры, повышении прозрачности и усилении управленческой команды. Если мой опыт и компетенции могут в этом смысле быть чем-то полезны СБР, всегда готов помогать в развитии любимого вида спорта", - добавил он.

Круглову 39 лет. Помимо четырех золотых наград мировых первенств, в его активе серебро Олимпийских игр 2006 года в эстафете, 37 раз спортсмен поднимался на призовые подиумы этапов Кубка мира, одержав 10 побед (7 - в эстафете).

Пост президента СБР с 2018 года занимает Владимир Драчев. Он находится в оппозиции большинству членов правления, поскольку выступает против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной. Свое несогласие он неоднократно озвучивал после решения правления об их утверждении, которое было принято 20 апреля.

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Зимние олимпийские виды спорта
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