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Мировой футбол

СМИ: "Наполи" отказался от приобретения футболиста "Барселоны" Умтити из-за его цены

Испанский клуб хочет заработать на продаже защитника €50 млн

ТАСС, 27 апреля. Итальянский футбольный клуб "Наполи" отказался от покупки французского защитника испанской "Барселоны" Самуэля Умтити из-за его стоимости. Об этом сообщает портал sport.es.

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По информации источника, "Барселона" выставила Умтити на трансферный рынок, несмотря на то что француз не раз заявлял о своем желании остаться в команде. Отмечается, что клуб испытывает финансовые трудности и хочет заработать на продаже защитника €50 млн. На данный момент спрос на футболистов падает из-за пандемии коронавируса, поэтому "Наполи", ранее выражавший заинтересованность в 26-летнем игроке, теперь считает, что эта цена является завышенной.

В 2016 году Умтити перешел в "Барселону" из французского "Лиона". Защитник является обладателем Кубка и Суперкубка Франции, двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России, серебряным призером чемпионата Европы 2016 года во Франции.

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