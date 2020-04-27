СМИ: "Наполи" отказался от приобретения футболиста "Барселоны" Умтити из-за его цены

По информации источника, "Барселона" выставила Умтити на трансферный рынок, несмотря на то что француз не раз заявлял о своем желании остаться в команде. Отмечается, что клуб испытывает финансовые трудности и хочет заработать на продаже защитника €50 млн. На данный момент спрос на футболистов падает из-за пандемии коронавируса, поэтому "Наполи", ранее выражавший заинтересованность в 26-летнем игроке, теперь считает, что эта цена является завышенной.

В 2016 году Умтити перешел в "Барселону" из французского "Лиона". Защитник является обладателем Кубка и Суперкубка Франции, двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России, серебряным призером чемпионата Европы 2016 года во Франции.