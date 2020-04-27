СМИ: клубам Английской премьер-лиги разрешат делать по пять замен за матч

ТАСС, 27 апреля. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) может разрешить футбольным клубам делать по пять замен за матч после возобновления сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

Чемпионат Англии по футболу может быть доигран на "Уэмбли"

По информации источника, это связано с опасением некоторых команд, что из-за напряженного графика футболисты будут более подвержены травмам. Отмечается, что это временная мера, предложенная Международной федерацией футбола (ФИФА).

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок. Отмечается, что клубы по-прежнему намерены доиграть оставшиеся встречи первенства. При этом на совещании представителей команд не обсуждалась крайняя дата завершения сезона, этот вопрос был отложен до 30 июня.