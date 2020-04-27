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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: клубам Английской премьер-лиги разрешат делать по пять замен за матч

Это связано с опасением некоторых команд, что из-за напряженного графика футболисты будут более подвержены травмам

ТАСС, 27 апреля. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) может разрешить футбольным клубам делать по пять замен за матч после возобновления сезона. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

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По информации источника, это связано с опасением некоторых команд, что из-за напряженного графика футболисты будут более подвержены травмам. Отмечается, что это временная мера, предложенная Международной федерацией футбола (ФИФА).

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, матчи турнира отложены на неопределенный срок. Отмечается, что клубы по-прежнему намерены доиграть оставшиеся встречи первенства. При этом на совещании представителей команд не обсуждалась крайняя дата завершения сезона, этот вопрос был отложен до 30 июня.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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