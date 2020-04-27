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Зимние олимпийские виды спорта

Дегтярев надеется, что глава СБР Драчев и правление организации придут к согласию

В четверг правление СБР приняло решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции организации
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев Михаил Терещенко/ТАСС
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил надежду, что президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев и правление союза разрешат свои разногласия. Об этом Дегтярев рассказал ТАСС.

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В четверг правление СБР приняло решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции организации, на которой может быть избран ее новый глава. Драчев сейчас находится в оппозиции большинству членов правления, поскольку выступает против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной. Свое несогласие он неоднократно озвучивал после решения правления об их утверждении, которое было принято 20 апреля.

"Это внутренний вопрос федерации биатлона, уверен, что правление и глава СБР так или иначе разрешат свои разногласия. У нас выстроены конструктивные рабочие взаимоотношения с СБР и его руководством, - сказал Дегтярев. - В дальнейшем надеюсь, что они будут только укрепляться. В наших общих интересах сделать Россию первой в мировом биатлоне".

Драчев был избран на четырехлетний срок в мае 2018 года. Решение о созыве внеочередной конференции он считает нелегитимным.

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Зимние олимпийские виды спорта
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