Раскол в руководстве Союза биатлонистов России. Главное

В четверг правление Союза биатлонистов России (СБР) объявило о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции с целью сместить с поста президента федерации Владимира Драчева, избранного в 2018 году на четырехлетний срок.
Хронология конфликта
1 апреля около 20 ветеранов биатлона направляет коллективное письмо на имя Драчева с призывом добровольно сложить полномочия. На фоне завершения сезона, в котором российские биатлонисты не одержали ни одной победы в Кубке мира и был установлен антирекорд по числу гонок без медалей, ему вменялись слабая кадровая политика, неспособность привлечь спонсоров и отсутствие продвижения в деле восстановления полноценного членства в международной федерации.
Следом исполнительный директор СБР Сергей Голиков прямо обвиняет Драчева в растрате. Президент СБР якобы потратил около 1,5 млн рублей из бюджета организации на оплату персонального водителя для своей супруги. По этому поводу СБР назначил аудит, на время которого полномочия Голикова приостановлены.
10 апреля правление объявляет о том, что вице-президент СБР Валерий Польховский займет пост главного тренера сборной вместо Анатолия Хованцева. Последний узнает об этом из СМИ. А Драчев называет решение правления "поспешным".
20 апреля Польховский в рамках своих полномочий предлагает сделать старшими тренерами женской и мужской команд Владимира Королькевича и Роберта Кабукова. Правление утверждает кандидатуры. Драчев публично выступает против, поставив под сомнение уровень знакомых ему специалистов.
Что говорит правление
Члены правления были избраны одновременно с президентом в 2018 году. В него входят десять человек: сам Драчев, первый вице-президент Алексей Нуждов, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков, трехкратный чемпион мира Иван Черезов, олимпийский чемпион Сергей Тарасов, главы региональных биатлонных федераций Юрий Векшин, Алексей Ермашов и Андрей Левунин.
Черезов заявил, что отставка Драчева связана с публичной критикой решений правления. По его мнению, развитию биатлона вредны разногласия в руководстве федерации. "Организация не должна так работать. Правление принимает одно решение, а потом президент в СМИ заявляет другие вещи. Все члены правления поняли: от такой работы пользы не будет, будут страдать и спортсмены, и тренеры, и другие сотрудники федерации. В нашем биатлоне слишком много негатива в последнее время. Нужна новая команда", — сказал он.
Что говорит Драчев
О назначении внеочередной выборной конференции Драчев в известность поставлен не был, хоть и является членом правления. Глава СБР подверг сомнению легитимность такого решения. По его словам, созвать конференцию можно только по предложению президента или большинства региональных федераций — членов СБР. В отставку действующий президент СБР уходить не собирается.
"Очень сильно удивлен, потому что надо работать, а не конференции проводить. У нас много других дел, первый раз об этом слышу. Видимо, кто-то внутри правления провел свое правление. В этой ситуации обидно за российский биатлон", — сказал Драчев.
Что думает Минспорт
Министр спорта Олег Матыцин пока не комментировал ситуацию. Ранее он дипломатично высказывался по мотивам назревающего кризиса. Глава ведомства призывал стороны к диалогу, чтобы не допустить необходимости отзыва аккредитации федерации. Он говорил о конференции СБР, но не в контексте выборов нового главы организации, а для налаживания диалога в руководстве. Матыцин выражал надежду на то, что "у всех представителей заинтересованных сторон хватит компетенции, ума и уважения друг к другу, чтобы найти выход".
Кто будет кандидатом
Неизвестно. Как неизвестна и дата проведения самой конференции. Пока никто из руководства федерации не заявил о намерении претендовать на пост президента. Наиболее предпочтительным кандидатом выглядит Виктор Майгуров. На его стороне опыт работы вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU), а также мнения многих заслуженных биатлонных экспертов. На выборах в 2018 году Драчев опередил Майгурова в голосовании лишь по итогам трех туров.