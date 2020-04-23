Раскол в руководстве Союза биатлонистов России. Главное

1 апреля около 20 ветеранов биатлона направляет коллективное письмо на имя Драчева с призывом добровольно сложить полномочия. На фоне завершения сезона, в котором российские биатлонисты не одержали ни одной победы в Кубке мира и был установлен антирекорд по числу гонок без медалей, ему вменялись слабая кадровая политика, неспособность привлечь спонсоров и отсутствие продвижения в деле восстановления полноценного членства в международной федерации.

Следом исполнительный директор СБР Сергей Голиков прямо обвиняет Драчева в растрате. Президент СБР якобы потратил около 1,5 млн рублей из бюджета организации на оплату персонального водителя для своей супруги. По этому поводу СБР назначил аудит, на время которого полномочия Голикова приостановлены.

10 апреля правление объявляет о том, что вице-президент СБР Валерий Польховский займет пост главного тренера сборной вместо Анатолия Хованцева. Последний узнает об этом из СМИ. А Драчев называет решение правления "поспешным".

20 апреля Польховский в рамках своих полномочий предлагает сделать старшими тренерами женской и мужской команд Владимира Королькевича и Роберта Кабукова. Правление утверждает кандидатуры. Драчев публично выступает против, поставив под сомнение уровень знакомых ему специалистов.