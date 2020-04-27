Решение CAS о дисквалификации тренера по легкой атлетике Еременко является окончательным

Спортивный арбитражный суд 16 апреля удовлетворил иск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и дисквалифицировал тренера по легкой атлетике Андрея Еременко, который в сентябре 2017 года на соревнованиях в Адлере пытался подкупить инспектора допинг-контроля РУСАДА.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Решение арбитра Спортивного арбитражного суда (CAS), дисквалифицировавшего на четыре года тренера по легкой атлетике Андрея Еременко, является обязательным и окончательным, и возможности для его обжалования очень ограничены. Об этом сообщил ТАСС адвокат тренера Егор Ларичкин.

"Количество арбитров обговаривается сторонами. Все оплачивало РУСАДА, тренер только согласился на разбирательство и на арбитра. В любом случае, стороны не спорили насчет юрисдикции суда, и решение для них является обязательным и окончательным. Мы не спорили и не предъявляли никаких ходатайств арбитру", - сказал Ларичкин.

"Пределы обжалования очень ограничены, и в любом случае, обжалование может быть подано только в суд Швейцарии (Верховный суд - прим. ТАСС) на очень ограниченных основаниях. Будем ли мы подавать апелляцию? Пока нет никакого решения. Срок на подачу апелляции один месяц, но сейчас в швейцарских судах из-за коронавируса он может быть продлен", - заключил адвокат.

Во время чемпионата России по легкоатлетическим эстафетам, который проходил в сентябре 2017 года в Адлере, бегунья Юлия Малуева пыталась уклониться от прохождения допинг-контроля, имитировав плохое самочувствие во время сдачи пробы. Тренер спортсменки Еременко намеревался дать взятку допинг-офицеру РУСАДА, чтобы тот закрыл глаза на происшествие. Дисциплинарный антидопинговый комитет в декабре 2018 года принял сторону Еременко, после чего РУСАДА обратилось с соответствующим иском в CAS. Слушание дела Еременко в CAS состоялось в декабре 2019 года.