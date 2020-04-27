{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Решение CAS о дисквалификации тренера по легкой атлетике Еременко является окончательным

По словам адвоката тренера, пределы обжалования очень ограничены
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Решение арбитра Спортивного арбитражного суда (CAS), дисквалифицировавшего на четыре года тренера по легкой атлетике Андрея Еременко, является обязательным и окончательным, и возможности для его обжалования очень ограничены. Об этом сообщил ТАСС адвокат тренера Егор Ларичкин.

Спортивный арбитражный суд 16 апреля удовлетворил иск Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и дисквалифицировал тренера по легкой атлетике Андрея Еременко, который в сентябре 2017 года на соревнованиях в Адлере пытался подкупить инспектора допинг-контроля РУСАДА.

На эту тему
CAS поддержал РУСАДА и дисквалифицировал тренера, пытавшегося дать взятку допинг-офицеру

"Количество арбитров обговаривается сторонами. Все оплачивало РУСАДА, тренер только согласился на разбирательство и на арбитра. В любом случае, стороны не спорили насчет юрисдикции суда, и решение для них является обязательным и окончательным. Мы не спорили и не предъявляли никаких ходатайств арбитру", - сказал Ларичкин.

"Пределы обжалования очень ограничены, и в любом случае, обжалование может быть подано только в суд Швейцарии (Верховный суд - прим. ТАСС) на очень ограниченных основаниях. Будем ли мы подавать апелляцию? Пока нет никакого решения. Срок на подачу апелляции один месяц, но сейчас в швейцарских судах из-за коронавируса он может быть продлен", - заключил адвокат.

Во время чемпионата России по легкоатлетическим эстафетам, который проходил в сентябре 2017 года в Адлере, бегунья Юлия Малуева пыталась уклониться от прохождения допинг-контроля, имитировав плохое самочувствие во время сдачи пробы. Тренер спортсменки Еременко намеревался дать взятку допинг-офицеру РУСАДА, чтобы тот закрыл глаза на происшествие. Дисциплинарный антидопинговый комитет в декабре 2018 года принял сторону Еременко, после чего РУСАДА обратилось с соответствующим иском в CAS. Слушание дела Еременко в CAS состоялось в декабре 2019 года.

Теги
РоссияДопинг
Реклама на ТАСС
Исполнительный директор "Формулы-1" уверен, что в сезоне-2020 будет проведено 15-18 гонок
Первый этап в сезоне должен пройти 3-5 июля в Австрии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС