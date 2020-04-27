Число атлетов в новых пулах РУСАДА выросло на 124 человека по сравнению с первым кварталом

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Количество российских спортсменов, включенных в новые пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), увеличилось на 124 человека по сравнению с первым кварталом 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

Представительство легкоатлетов в пулах тестирования РУСАДА увеличилось до 529 человек

"В настоящее время в национальный регистрируемый и расширенный пулы тестирования РУСАДА входят 1670 спортсменов, из которых 686 входят в национальный регистрируемый пул и 984 - в расширенный пул, - сообщил собеседник ТАСС. - По сравнению с предыдущими списками число тестируемых атлетов увеличилось на 124 человека".

По информации агентства, в пулы тестирования РУСАДА на первый квартал 2020 года входили 1546 спортсменов (707 - национальный регистрируемый и 839 - расширенный), в декабрьские пулы тестирования РУСАДА - 1504 (881 и 623 соответственно).

Как сообщал ранее ТАСС, представительство отечественных легкоатлетов в пулах допинг-тестирования РУСАДА на второй квартал 2020 года увеличилось до 529 человек.