РПЛ будет расширена до 18 команд в сезоне-2020/21, если нынешний не будет доигран

В понедельник прошло общее собрание клубов РПЛ. Помимо возможного расширения лиги на один сезон, было решено, что клубы РПЛ не примут участия в матчах Олимп - Кубка России сезона-2020/21, если чемпионат России нынешнего сезона не будет доигран.

ТАСС, 27 апреля. Состав участников Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21 будет расширен до 18 команд в случае досрочного завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В ходе совещания были обсуждены несколько возможных вариантов обмена клубами между РПЛ и Олимп - Футбольной национальной лигой (ФНЛ). Если нынешний сезон в РПЛ будет доигран до конца, то лигу покинут два клуба, а из ФНЛ напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба. При этом не будет проведено каких-либо стыковых матчей. Клубы, вышедшие из ФНЛ, должны будут соответствовать критериям лицензирования.

Если ситуация с коронавирусом не позволит доиграть сезон в РПЛ до конца, то к 16 нынешним командам на один сезон присоединятся два лучших клуба ФНЛ, которые должны будут соответствовать критериям лицензирования. При этом отмечается, что после сезона-2020/21 РПЛ вернется к формату с 16 клубами.

Нынешний сезон РПЛ был приостановлен 17 марта сроком до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу во всех футбольных соревнованиях до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных.