Организаторы Московского марафона рассчитывают, что коронавирус не помешает его проведению

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Подготовка к Московскому марафону идет по плану, мероприятие должно состояться в запланированный срок - 20 сентября. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал директор Московского марафона и исполнительный директор "Бегового сообщества" Дмитрий Тарасов.

Ранее организаторы сообщили ТАСС о переносе ряда крупных беговых мероприятий в Москве в связи с распространением коронавирусной инфекции. Запланированный на 31 мая Московский полумарафон перенесен на 2 августа, Ночной забег - с 18 июля на 22 августа. Забег "Апрель" был перенесен на 4 апреля 2021 года, Красочный забег - на 6 июня 2021 года, полумарафон "Лужники" - на 15 августа 2021 года.

"Мы оптимистично настроены и надеемся, что Московский марафон состоится в запланированную дату - 20 сентября. Подготовка к мероприятию идет по плану", - сказал Тарасов.

В прошлом году Московский марафон состоялся 22 сентября, его участниками стали около 30 тысяч человек из 85 стран.