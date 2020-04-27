Ефремов: возобновление первенства ФНЛ 21 июня противоречит здравому смыслу

В понедельник на общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) было предложено в качестве одного из вариантов возобновить сезон Тинькофф-РПЛ 21 июня. Предложение основано на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить национальные чемпионаты до 2 августа. Клубы ФНЛ до приостановки первенства сыграли 27 матчей. До конца сезона им осталось провести 11 туров.

"30 апреля мы проведем плановую видеоконференцию с руководителями клубов и обсудим сложившуюся ситуацию. Однако в настоящий момент, с учетом всех имеющихся на сегодняшний день негативных факторов, а также мнения большинства клубов лиги, я считаю возобновление Олимп - первенства ФНЛ сезона-2019/2020 в предложенные сроки противоречащим здравому смыслу", - сказал Ефремов.

"В последние дни мы вместе с руководителями РФС, РПЛ, ПФЛ, клубов ФНЛ обсуждали все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Определенная ясность появилась после решений исполкома УЕФА, согласно которому рекомендация во что бы то ни стало доиграть сезон-2019/20 относится в первую очередь к высшим дивизионам. Исходя из имеющейся на данный момент информации, раньше 21 июня возобновить сезон не получится. Если при этом соблюсти все требования, включая медицинские, попробовать выстроить логистику, становится очевидным, что провести за месяц оставшиеся 11 туров практически невозможно", - добавил он.

Ефремов подчеркнул, что окончательное решение на уровне всех лиг принимается исполкомом Российского футбольного союза (РФС).

"Нам предстоит решить вопрос ротации команд между лигами. Надо понимать и быть готовым к тому, что в такой экстраординарной ситуации любой предложенный вариант будет содержать элемент несправедливости по отношению к кому-либо. Чтобы принятые решения в итоге оказались максимально взвешенными, создана рабочая группа, в которую входят представители всех трех лиг и РФС. Кроме того, будут учтены и результаты лицензирования клубов".