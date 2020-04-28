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НБА

СМИ: клубы НБА смогут открыть тренировочные базы не раньше 8 мая

Ранее руководство лиги заявляло, что команды приступят к занятиям 1 мая
Бадди Хилд AP Photo/Rich Pedroncelli
Описание
Бадди Хилд
© AP Photo/Rich Pedroncelli

ТАСС, 28 апреля. Клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) будут иметь возможность возобновить тренировочный процесс на своих базах не раньше 8 мая. Об этом сообщил журналист New York Times Марк Штейн на своей странице в Twitter.

Ранее лига заявляла о возобновлении тренировочного процесса в индивидуальном формате с 1 мая. НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

Отмечается, что 8 мая не является окончательной датой допуска к тренировкам. При этом НБА разрешит командам открывать тренировочные базы для игроков только в тех городах и штатах, где это будет позволено местными органами власти. В занятии смогут принимать участие не более четырех баскетболистов одновременно. До выхода на паркет каждый игрок обязан носить маску и перчатки, сотрудники тренировочной базы обязаны пользоваться средствами защиты на протяжении всего времени нахождения на объекте.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему времени коронавирусом заразились более 3 млн человек, почти 210 тыс. умерли.

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