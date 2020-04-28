Ассоциация врачей Японии: провести Олимпиаду будет сложно без вакцины от коронавируса

"По моему мнению, если у нас не будет эффективной вакцины, будет сложно провести Олимпиаду. Я не говорю, что Игры не следует проводить, я говорю, что это будет сложной задачей. Поэтому нам необходимо поторопиться с разработкой лекарств и вакцины", - сказал он в ходе брифинга в Токио, который транслировался онлайн.

ТОКИО, 28 апреля. /ТАСС/. Организация летних Олимпийских игр в Токио в следующем году представляется сложной задачей, если к тому времени не будет получена вакцина от коронавируса. Об этом во вторник заявил глава Ассоциации врачей Японии Ёситакэ Ёкокура.

Договоренность о переносе Игр на следующий год из-за коронавируса была достигнута в ходе телефонного разговора руководителя Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори 24 марта. Стороны пришли к пониманию, что в остававшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса, при этом само название "Токио-2020" будет сохранено. Олимпийские игры в Токио были запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

МОК очень долго не соглашался на перенос Олимпиады-2020 во многом из-за нежелания нести огромные финансовые потери. Самый большой урон причинен Японии - стране, по самым скромным подсчетам уже потратившей на подготовку свыше 12 млрд долларов. Согласно оценкам экспертов, перенос Игр может обойтись рекламодателям более чем в 1 млрд долларов. Потери, которые понесли национальные олимпийские комитеты и сами страны-участницы, еще предстоит подсчитать.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, почти 210 тыс. умерли.